Проблемы с нейтральным статусом не помешали подготовке гимнаста Якубова к ЧМ

В субботу спортсмен занял шестое место на чемпионате мира в опорном прыжке

Мухаммаджон Якубов © REUTERS/ Jennifer Lorenzini

ДЖАКАРТА, 25 октября. /ТАСС/. Проблемы с предоставлением нейтрального статуса не повлияли на подготовку российского гимнаста Мухаммаджона Якубова к чемпионату мира в Джакарте. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу Якубов занял шестое место на чемпионате мира в опорном прыжке.

"Как бы оценил для себя выступление? Удовлетворительно. Я немного расстроился из-за того, что мог прыгнуть лучше, но не всегда идет так, как запланировал. Все нормально, я выступил, обошлось без травм", - сказал Якубов.

"Ситуация с нейтральным статусом повлияла на подготовку? Нет, все шло своим чередом", - добавил 22-летний спортсмен.

Якубов в апреле получил отказ в получении нейтрального статуса, однако его повторная заявка была рассмотрена положительно, и незадолго до старта чемпионата мира российский гимнаст получил право выступать на международных стартах.