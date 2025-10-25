Гимнаст Маринов завоевал бронзу чемпионата мира в упражнениях на брусьях

ДЖАКАРТА, 25 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниел Маринов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях. Соревнования проходят в Джакарте.

Маринов показал результат 14,466 балла. Для россиянина эта награда стала первой на турнире. Первое место с результатом 15,300 балла занял китаец Цзоу Цзинъюань, вторым стал японец Томохару Цуногаи (14,500 балла). Россиянин Владислав Поляшов (13,966) занял шестое место.

Ранее на турнире три награды завоевала россиянка Ангелина Мельникова, выигравшая две золотые и одну серебряную медаль. Позднее в субботу Маринов выступит в упражнениях на перекладине.

Маринову 20 лет, он является многократным чемпионом России, в июне 2024 года на гимнастическом турнире Игр БРИКС Маринов выиграл турнир в личном многоборье и на брусьях, завоевал серебро в опорном прыжке и на перекладине, а также бронзу в упражнениях на кольцах.

Чемпионат мира завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.