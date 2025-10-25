Гимнаст Поляшов рассказал, что выступал на ЧМ с поврежденными ладонями

Он занял шестое место в упражнениях на брусьях

Редакция сайта ТАСС

Владислав Поляшов © REUTERS/ Issei Kato

ДЖАКАРТА, 25 октября. /ТАСС/. Россиянин Владислав Поляшов выступал в финале чемпионата мира по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях с поврежденными ладонями. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу 30-летний Поляшов стал шестым в упражнениях на брусьях, набрав 13,966 балла.

"У меня постоянно есть проблемы с руками: кожа трескается, не такая эластичная, может, возраст уже не тот. Поэтому не столько я работаю на брусьях, как хотелось бы. Висы вообще не получается отрабатывать, потому что ждешь, когда заживет мозоль. Будем больше работать, есть понимание, куда расти. Вышел со старой программой, но есть элементы, которые можно вставить", - сказал Поляшов.

Чемпионат мира в Джакарте завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.