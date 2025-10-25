Гимнаст Поляшов рассказал, что очень рад бронзе Маринова на ЧМ
Редакция сайта ТАСС
09:50
ДЖАКАРТА, 25 октября. /ТАСС/. Российский гимнаст Владислав Поляшов очень рад тому, что его соотечественник Даниел Маринов сумел завоевать бронзу чемпионата мира в Джакарте. Об этом Поляшов рассказал ТАСС.
В субботу Маринов стал третьим в упражнениях на брусьях с результатом 14,466 балла. Поляшов стал шестым (13,966 балла).
"Очень рад, что Маринов взял бронзу. Конечно, мог бы я, но главное, что у нас она есть. Хоть чемпионат и личный, но все равно это медаль для команды, мы - большая, дружная спортивная семья", - сказал Поляшов.
Чемпионат мира завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.