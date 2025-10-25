Ливо не вошел в заявку "Трактора" на матч КХЛ с "Сибирью"

Встреча пройдет 25 октября в Новосибирске

Нападающий "Трактора" Джошуа Ливо © Арина Антонова/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 25 октября. /ТАСС/. Канадский нападающий челябинского "Трактора" Джошуа Ливо не вошел в заявку на матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с новосибирской "Сибирью". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Матч пройдет 25 октября в Новосибирске. Начало встречи запланировано на 13:30 мск. Также игру пропустит защитник "Трактора" Григорий Дронов, которого ранее дисквалифицировали на пять матчей за применение физической силы в отношении судьи во встрече против екатеринбургского "Автомобилиста" (3:5).

Ливо 32 года. Канадец был признан самым ценным игроком прошлого регулярного чемпионата КХЛ, по итогам которого он набрал 80 очков (49 голов + 31 результативный пас) в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Нападающий установил рекорд лиги по числу заброшенных шайб за регулярный чемпионат, превзойдя достижение российского форварда Сергея Мозякина, державшееся с 2017 года. В плей-офф Ливо занял шестое место в списке лучших бомбардиров, набрав 15 (2+13) очков в 14 играх.

В текущем сезоне форвард в 17 матчах набрал 21 (7 + 14) очко по системе "гол + пас".