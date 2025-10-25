Филатов назвал важной победу россиян в шахматной Олимпиаде среди лиц с ОВЗ

Турнир проходил в Астане

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа российских шахматистов на шахматной Олимпиаде среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в Астане является важным результатом. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Российские шахматисты заняли первое место, набрав 11 очков в шести турах с пятью победами и одной ничьей.

"От всей души поздравляю нашу команду - спортсменов, тренеров, сопровождающих - с этой важной победой на второй шахматной Олимпиаде среди лиц с ограниченными возможностями здоровья! После того, как Международная шахматная федерация допустила российские и белорусские команды к участию в международных соревнованиях, наши шахматисты Станислав Бабарыкин, Максим Ермаков, Илья Липилин, Евгения Захарова и опытнейший Андрей Ободчук стали второй сборной, выигравшей олимпийские медали в этом году. Этот успех по праву разделяет капитан команды и один из главных организаторов соревнований лиц с ОВЗ в нашей стране Светлана Герасимова. Как президент Федерации шахмат России, я надеюсь, что в скором времени все шахматные сборные команды России и Белоруссии будут допущены до международных соревнований", - сказал Филатов.

В январе 2025 года Международная шахматная федерация (FIDE) допустила российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а также допустила к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе шахматистов с ограниченными возможностями здоровья.