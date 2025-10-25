Петросян выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России
Редакция сайта ТАСС
11:25
МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 25 октября. /ТАСС/. Аделия Петросян лидирует после короткой программы на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Магнитогорске.
Петросян набрала 75,89 балла. Второе место занимает Анна Фролова (72,74 балла). На третьей позиции располагается Ксения Гущина (70,60).
Петросян 18 лет. Она является двукратной чемпионкой России. В сентябре фигуристка выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала лицензию на Олимпийские игры 2026 года в Италии.
Произвольную программу фигуристки представят 26 октября.