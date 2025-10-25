Титов: European Gymnastics в ноябре обсудит допуск россиян на ЧЕ

На чемпионате мира в Джакарте россияне заняли четвертое место в неофициальном медальном зачете

Первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ДЖАКАРТА, 25 октября. /ТАСС/. Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) в ноябре обсудит вопрос допуска российских спортсменов к участию в чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов.

На завершившемся в субботу чемпионате мира в Джакарте россияне заняли четвертое место в неофициальном медальном зачете, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду.

"Участие в следующем чемпионате мира? Для этого нам нужно решить серьезную проблему запрета на участие в европейских соревнованиях. В Праге в конце ноября будет проходить конгресс, на котором этот вопрос будет решаться. Если нам удастся снять этот запрет, то у нас открыта дорога на чемпионат мира и на Олимпийские игры при условии, что мы все будем делать хорошо", - сказал Титов.

Чемпионат Европы состоится в августе 2026 года.