Петросян рассказала, что следила за выступлением Гленн на Гран-при Китая

Американка заняла первое место на турнире

Редакция сайта ТАСС

Аделия Петросян © Софья Сандурская/ ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 25 октября. /ТАСС/. Отобравшаяся на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо россиянка Аделия Петросян следит за фигуристами на международных соревнованиях, в частности за победившей на Гран-при Китая 25-летней американкой Эмбер Гленн. Об этом Петросян рассказала журналистам.

В субботу Петросян заняла первое место в короткой программе на первом этапе Гран-при России. Гленн, выигравшая финал мирового Гран-при в 2024 году, заняла 25 октября первое место на Гран-при Китая.

"Слежу за соперниками. В Китае закончился Гран-при, поздравлю Эмбер Гленн с победой. Вижу варианты, как улучшить свои программы, чтобы они лучше выглядели со стороны. Смотрю, как дальше строить рабочий процесс, какие ошибки у себя могу исправить", - сказала Петросян.

Петросян 18 лет. Она является двукратной чемпионкой России. В сентябре фигуристка выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала лицензию на Олимпийские игры 2026 года в Италии.