Петросян отметила, что успела восстановиться перед этапом Гран-при России

По словам Этери Тутберидзе, сезон для фигуристки начался с травмы

Аделия Петросян © Софья Сандурская/ ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 25 октября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян успела отдохнуть и восстановиться до старта первого этапа Гран-при России после олимпийского отбора в Пекине и контрольных прокатов. Об этом фигуристка рассказала журналистам после проката короткой программой на этапе, стартовавшем в Магнитогорске.

Петросян лидирует после короткой программы, набрав 75,89 балла. В конце сентября стало известно, что Петросян намеревалась отказаться от участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм. Как сообщила ее тренер Этери Тутберидзе в эфире канала "Окко", сезон для фигуристки начался с травмы, из-за процесса восстановления она потеряла 3-4 недели из тренировочного процесса.

"После контрольных прокатов отдохнула за два старта, восстановилась, долечилась, начала работу над восстановлением элементов и маленькими шажочками пытаюсь улучшаться", - сказала Петросян.

"Прокат был достаточно неплохим. Немного не получилась дорожка шагов, сильно повело, но в целом все неплохо, - отметила Петросян. - Публика реагировала здорово. Обычно, когда ближе к концу начинают реагировать, когда ты слышишь четкий ритм, это не может не радовать".

Произвольную программу фигуристки представят 26 октября.