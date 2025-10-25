Евланова заменит Лысенко на ЧМ по велотреку в дисциплине "гит"

Как сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России, Алина Лысенко получила отдых перед следующей дисциплиной

Редакция сайта ТАСС

Екатерина Евланова © IMAGO/ frontalvision.com via Reuters Connect

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Екатерина Евланова заменит Алину Лысенко на чемпионате мира по велотреку в дисциплине "гит" на 1 км. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

"Тренерский штаб решил дать отдохнуть Лысенко перед дисциплиной "кейрин", - сообщили в ФВСР.

Ранее Лысенко завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в спринте.

Чемпионат мира проходит в Чили и завершится 26 октября. Российские спортсмены из-за санкций выступают в нейтральном статусе и только в личных гонках.