Ксения Гущина призналась, что неудачный макияж может ее вывести из себя

Перед прокатом короткой программы на первом этапе Гран-при Росси спортсменка потратила около сорока минут на макияж

Ксения Гущина © Софья Сандурская/ ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 25 октября. /ТАСС/. Фигуристка Ксения Гущина перед стартом соревнований способна выйти из себя из-за неудачного макияжа. Об этом она рассказала журналистам после выступления с короткой программой на первом этапе российского Гран-при в Магнитогорске.

Гущина идет третьей после короткой программы, набрав 70,60 балла. Первой идет Аделия Петросян (75,89).

"Часа полтора работала над прической и макияжем - волна [на челке] еще тяжело получается. Если у кого-то есть лайфхаки, буду готова выслушать, - обратилась с просьбой фигуристка. - Минут сорок на макияж ушло. Если макияж не получается, это меня может выводить из себя".

Гущина отметила, что прокат ей удался лучше, чем на первом старте сезона - мемориале Панина-Коломенина в Санкт-Петербурге: "Все получилось. На сегодня прокатом довольна. Есть куда улучшаться, но сегодня даже лучше, чем на турнире Панина было".

Произвольную программу фигуристки представят 26 октября.