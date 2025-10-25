Маринов рассказал об эмоциях после выступления на чемпионате мира

Спортсмен стал бронзовым призером в упражнениях на брусьях

Даниел Маринов © Софья Сандурская/ ТАСС

ДЖАКАРТА, 25 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниел Маринов не думал, что у него получится нормально выступить на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Об этом он сообщил ТАСС.

"Год назад вообще не мог подумать, что получится так выступить нормально на чемпионате мира. Здесь действительно ты расстраиваешься намного больше, когда что-то не получается, понимаешь, что это чемпионат мира, тут нет права на ошибку. Тем более в финалах на отдельных видах, когда каждый спортсмен показывает колоссальную мощность комбинаций и исполнение хорошее у всех, понимаешь, что где-то не дорабатываешь на тренировках, хочется как можно скорее снова приступить к тренировкам", - сказал Маринов.

Маринову 20 лет, он является многократным чемпионом России, в июне 2024 года на гимнастическом турнире Игр БРИКС Маринов выиграл турнир в личном многоборье и на брусьях, завоевал серебро в опорном прыжке и на перекладине, а также бронзу в упражнениях на кольцах.

Чемпионат мира завершился 25 октября. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.