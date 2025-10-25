"Спартак" обыграл "Оренбург" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 1:0 в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Лукойл-Арене".

Забитым мячом отметился Манфред Угальде (67-я минута).

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович провел первый матч в РПЛ после завершения месячной дисквалификации. Сербский специалист был наказан за оскорбления арбитра и пропустил пять игр во всех турнирах. За это время московская команда одержала три победы, потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью. 21 октября Станкович вернулся на скамейку в выездном матче Фонбет - Кубка России с махачкалинским "Динамо" (3:1).

"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. "Оренбург" располагается на 14-й строчке, на счету команды 8 очков.

В следующем туре РПЛ "Спартак" на выезде сыграет с "Краснодаром", "Оренбург" примет "Сочи". Встречи пройдут 2 ноября.