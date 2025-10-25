Баскетболисты ЦСКА обыграли УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Казанская команда потерпела первое поражение в текущем регулярном чемпионате

Баскетболист ЦСКА Мело Тримбл © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА дома со счетом 86:75 обыграли казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на арене "Мегаспорт".

Самым результативным игроком матча стал американский баскетболист ЦСКА Мело Тримбл, набравший 25 очков. В составе казанской команды больше всех очков (17) набрал американский центровой Джален Рэйнольдс.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, команда одержала пять побед и потерпела одно поражение. УНИКС лидирует в регулярном чемпионате с шестью победами при одном поражении. В следующем матче ЦСКА примет екатеринбургский "Уралмаш" 29 октября, УНИКС 2 ноября на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород".