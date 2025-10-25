Тренер "Оренбурга" объяснил поражение команды от "Спартака" в матче РПЛ

Красно-белые обыграли "Оренбург" со счетом 1:0

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Высокий уровень мастерства футболистов московского "Спартака" позволил красно-белым забить мяч во втором тайме и одержать победу над "Оренбургом" в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Оренбурга" Ильдар Ахметзянов.

В субботу "Оренбург" на выезде уступил "Спартаку" со счетом 0:1 в матче РПЛ. Единственный мяч на 67-й минуте забил Манфред Угальде.

"Давление команда соперника создавала, не могло быть по-другому, - сказал Ахметзянов. - Но мы справлялись, не давали много возможностей, во втором тайме уровень мастерства хозяев позволил открыть счет. Мы могли где-то сыграть лучше, могли сделать так, чтобы итоговый счет был другим, но не получилось. Предыдущий тренерский штаб делал свои акценты, сейчас не хотелось бы на этом внимании акцентировать. Конечно, могли сыграть агрессивнее и опаснее, не так хорошо сыграли в атаке, но в обороне действовали хорошо. Поэтому после первого тайма был заменен нападающий. Но давление соперника создавало нам определенные трудности".

10 октября Ахметзянов стал главным тренером "Оренбурга". На этом посту он сменил боснийца Владимира Слишковича.

"Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав после 13 матчей 8 очков.