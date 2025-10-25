ЭСК РФС признала ошибочным пенальти в ворота "Динамо" в игре с "Ахматом"

Встреча прошла 10 октября и завершилась со счетом 2:2

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Ахмата" Лечи Садулаев и вратарь "Динамо" Курбан Расулов © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Главный арбитр матча 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и грозненским "Ахматом" Ранэль Зияков ошибочно назначил пенальти в ворота бело-голубых. Об этом говорится в решении экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС), которое опубликовано на официальном сайте РФС.

Матч "Динамо" - "Ахмат" прошел 19 октября и завершился со счетом 2:2. После встречи "Динамо" обратилось в ЭСК РФС для оценки работы арбитра в моменте с назначенным пенальти на 33-й минуте матча, который не смог реализовать футболист "Ахмата" Лечи Садулаев.

"Контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды "Динамо" Бителло с рукой атакующего игрока "Ахмата" Максима Сидорова ненаказуемый. Почувствовав контакт, нападающий падает на газон неестественным образом. Видеоассистент не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору", - говорится в решении.

ЭСК РФС второй тур подряд признала пенальти, назначенный в ворота "Динамо", ошибочным - в игре 11-го тура с московским "Локомотивом" (3:5) бело-голубые были наказаны 11-метровым ударом, который реализовал Алексей Батраков, ЭСК впоследствии не поддержала решение Кирилла Левникова.

"Динамо" занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 12 матчах.