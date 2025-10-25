Тренер "Спартака" Станкович объяснил замену Барко в матче РПЛ с "Оренбургом"

Аргентинский полузащитник был заменен в перерыве матча

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Замена аргентинского полузащитника "Спартака" Эсекьеля Барко в перерыве матча 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом" не связана с состоянием здоровья игрока. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Деян Станкович.

В субботу "Спартак" дома обыграл "Оренбург" со счетом 1:0 в матче РПЛ. Барко и Маркиньос были заменены в перерыве игры.

"С Барко и Маркиньосом все хорошо в плане здоровья, это тренерское решение, без какой-то драмы. То, что я увидел в первом тайме, было недостаточно для набора трех очков, поэтому были замены", - сказал Станкович.

"То не так, это не так. Это мои эмоции, я с ними справлюсь, давайте сконцентрируемся на футболе", - добавил Станкович.

"Спартак" с 22 очками в 13 матчах занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с "Краснодаром" 2 ноября.