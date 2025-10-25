Кондратюк не расстроен третьим местом в короткой программе на этапе Гран-при

Он набрал 87,36 балла по итогам короткой программы на первом этапе российской серии Гран-при в Магнитогорске

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 25 октября. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр в Пекине Марк Кондратюк не расстроен тем, что занимает третье место после короткой программы на первом этапе российской серии Гран-при в Магнитогорске. Об этом он рассказал журналистам.

Кондратюк набрал 87,36 балла. Судьи заминусовали спортсмену четверной лутц и тройной тулуп. После короткой программы лидирует Николай Угожаев (95,69 балла), вторым идет Григорий Федоров (87,45).

"Что расстраиваться? Баллы не я ставлю. Что мог сделать и сказать, я все сделал и сказал на льду, остальное уже зависит не от меня. В целом мне понравилось, я катался эмоционально. Если считать контрольные прокаты за выступление, то это мой третий прокат этой программы, и, мне кажется, что в плане эмоциональной составляющей лучший, - сказал Кондратюк. - Конечно, сказалось то, что все прыжки были исполнены, легче было отдавать эмоции публике. Еще когда в первый раз катался в Магнитогорске, я отметил, что это удивительный город в плане теплоты от зрителей, один из лучших городов России в этом отношении. Публике большое спасибо".

Кондратюк отметил, что внимание в Магнитогорске уделяется не только взрослым спортсменам, зрители активно поддерживали даже юниоров: "Я вчера был на прокатах (юниорского Гран-при, завершившегося в пятницу - прим. ТАСС), выступала девочка из нашей группы - приходили поболеть за нее. Чувствовалось, что это как взрослый крупный турнир. Отлично, что уже с такого раннего возраста и девочки, и мальчики будут постепенно привыкать к этой атмосфере, потому что в начале это непросто, очень волнительно. Говорю это на личном опыте".

Произвольную программу фигуристы представят 26 октября.