Солари рассказал о недовольстве Станковича после матча РПЛ с "Оренбургом"

Столичном команда обыграла "Оренбург" в матче 13-го тура со счетом 1:0

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Деян Станкович был недоволен после матча 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом". Об этом журналистам рассказал футболист красно-белых Пабло Солари.

Встреча прошла в субботу в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Спартака". Единственный мяч на 67-й минуте забил Манфред Угальде. Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко был заменен в перерыве матча.

"Конечно, тренер был не совсем доволен, поскольку нам не удавалось забить. Все, что происходит в раздевалке, не стоит рассказывать. Конечно, тренер был недоволен. Учитывая наш состав, мы должны играть лучше. Как Барко отреагировал на замену? Времени поговорить не было. У нас впереди неделя, чтобы провести аналитику", - сказал Солари.

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович провел первый матч в РПЛ после завершения месячной дисквалификации. Сербский специалист был наказан за оскорбления арбитра и пропустил пять игр во всех турнирах. За это время московская команда одержала три победы, потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью. 21 октября Станкович вернулся на скамейку в выездном матче Фонбет - Кубка России с махачкалинским "Динамо" (3:1).

"Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Следующий матч команда на выезде проведет с "Краснодаром" 2 ноября.