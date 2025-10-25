Фигурист Федоров отметил высокую конкуренцию в мужском одиночном катании

Он занимает второе место после короткой программы на этапе Гран-при России в Магнитогорске

Григорий Федоров © Софья Сандурская/ ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 25 октября. /ТАСС/. Конкуренция в мужском одиночном катании в России так выросла, что в нем появился эффект неожиданности. Такое мнение высказал журналистам фигурист Григорий Федоров после выступления с короткой программой на первом этапе российской серии Гран-при в Магнитогорске.

Федоров занимает второе место, набрав по итогам короткой программы 87,45 балла. Лидирует Николай Угожаев (95,69 балла), призер Олимпийских игр Марк Кондратюк идет третьим (87,36).

"Примерно [по результату] такое и ожидалось - у нас очень плотная сейчас турнирная таблица, и все будет решаться уже завтра. У нас в России сейчас очень конкурентное мужское одиночное катание, любой может выйти, "выстрелить", показать достойные прокаты, поэтому всегда немножко есть эффект неожиданности", - отметил Федоров.

Произвольную программу фигуристы представят 26 октября.