Угожаев считает, что стал увереннее во втором сезоне на взрослых турнирах
МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 25 октября. /ТАСС/. Фигурист Николай Угожаев, лидирующий после короткой программы на первом этапе Гран-при в Магнитогорске, чувствует себя увереннее по сравнению с первым сезоном во взрослых соревнованиях. Об этом он рассказал журналистам после выступления.
Угожаев набрал 95,69 балла по итогам проката короткой программы. Он начал выступать во взрослых соревнованиях в сезоне-2024/25.
"Не идеально, но в целом очень хороший прокат. Аксель можно было получше, но в целом доволен, - сказал Угожаев. - Конечно, приятно быть лидером после короткой, но глобально ничего не меняет - завтра надо не хуже кататься. Вообще мне как-то сильно спокойнее было в этом году, чем в прошлом году тут же в Магнитогорске. Учел этот опыт, очень сильно учел".
Фигурист выступал в короткой программе последним. "Это чуть влияет, конечно, но не критично. В прошлом году было сильнее, сейчас уже привык - второй взрослый сезон. Когда ты претендуешь на высокие места, надо всегда быть готовым предпоследним-последним кататься", - отметил спортсмен.
Произвольную программу фигуристы представят 26 октября.