ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Динамика ключевой ставки Центробанка
Взрыв в Копейске
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортФигурное катание

Осокина и Грицаенко выиграли короткую программу на этапе Гран-при России

Пара набрала 71,48 балла
Редакция сайта ТАСС
14:33

Артем Грицаенко и Елизавета Осокина

© Софья Сандурская/ ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 25 октября. /ТАСС/. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко занимают первое место в соревнованиях спортивных пар после короткой программы на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Магнитогорске.

Фигуристы набрали 71,48 балла. Второе место занимают Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (70,71), третье - Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (64,61).

Осокиной 18 лет, Грицаенко 23 года. Они являются победителями этапа Гран-при России.

Произвольную программу фигуристы представят 26 октября. 

Фигурное катание