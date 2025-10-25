Белявский назвал хорошими результаты российских гимнастов на чемпионате мира

На мировом первенстве в Джакарте россияне завоевали четыре награды

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российские атлеты показали хорошие результаты на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Такое мнение журналистам высказал олимпийский чемпион Давид Белявский.

На завершившемся в субботу чемпионате мира в Джакарте россияне заняли четвертое место в неофициальном медальном зачете, завоевав четыре медали. Даниел Маринов стал бронзовым призером в упражнениях на брусьях. Ангелина Мельникова победила в личном многоборье и в опорном прыжке, а также выиграла серебро в упражнениях на брусьях.

"Сегодня был последний день на чемпионате мира. Наши ребята выступали на брусьях, в опорном прыжке и на перекладине. С прыжком справились в свою силу, там Мухаммаджон Якубов занял шестое место. На брусьях у нас бронзовая медаль, с чем мы нашу команду поздравляем", - сказал Белявский

"Я считаю, что у нас произошло хорошее возвращение. Мы попали в финалы, завоевали медали. Ребята будут работать дальше", - добавил олимпийский чемпион.

Российские спортсмены выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе. В предыдущий раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования проходили в японском Китакюсю.