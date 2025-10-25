Хоркина прокомментировала выступления российских гимнастов на ЧМ

На завершившемся чемпионате мира по спортивной гимнастике россияне заняли четвертое место в неофициальном медальном зачете

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте может стать началом нового пути для российских атлетов. Такое мнение журналистам высказала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

На завершившемся в субботу чемпионате мира в Джакарте россияне заняли четвертое место в неофициальном медальном зачете, завоевав четыре медали. Даниел Маринов стал бронзовым призером в упражнениях на брусьях. Ангелина Мельникова победила в личном многоборье и в опорном прыжке, а также выиграла серебро в упражнениях на брусьях.

"У нас есть хорошая новость. Сегодня завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике. Ангелина Мельникова стала чемпионкой мира в многоборье, в опорном прыжке и взяла серебро на моих любимых брусьях. Это отличный подарок для всех любителей гимнастики. Может, все только начинается?", - сказала Хоркина.

Российские спортсмены выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе. В предыдущий раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования проходили в японском Китакюсю.