Акинфеев не вошел в стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ с "Крыльями Советов"

Место в воротах ЦСКА займет Владислав Тороп

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев не вошел в стартовый состав на матч 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов". Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.

Встреча пройдет в субботу в Москве. Начало игры запланировано на 19:00 мск. Ранее ЦСКА сообщил, что посвятит предстоящий матч Акинфееву, который находится в системе ЦСКА 35 лет. Место в воротах ЦСКА в этой встрече займет Владислав Тороп.

"Все хорошо, тренируюсь, - сказал Акинфеев. - На самом деле еще мало тренировочного процесса было, поэтому набираю кондиции. Не переживайте, буду переживать в сегодняшнем матче со скамейки".

Акинфеев получил травму в матче 11-го тура РПЛ с московским "Спартаком" (3:2), который состоялся 5 октября. У вратаря выявили растяжение голеностопа. После этого футболист пропустил по одной игре в чемпионате и кубке страны. 18 октября врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что Акинфеев восстановился от повреждения и начнет работу в основной группе команды после матча с московским "Локомотивом".

Акинфееву 39 лет, он является воспитанником ЦСКА и выступает за команду всю карьеру. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, после мирового первенства 2018 года он завершил карьеру в национальной команде.