"Ростов" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей
Редакция сайта ТАСС
15:25
ТАСС, 25 октября. Футбольный клуб "Ростов" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" со счетом 1:1 в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.
Забитым мячом в составе "Ростова" отметился Роналдо (35-я минута). У гостей отличился Гамид Агаларов (79).
"Ростов" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей (2 победы и 6 ничьих). Команда располагается на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков. "Динамо" занимает 13-е место с 11 очками.
В следующем туре РПЛ "Ростов" примет тольяттинский "Акрон". "Динамо" дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Встречи пройдут 1 ноября.
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
|1
|"Локомотив"
|12
|7
|5
|0
|26
|29
|16
|13
|2
|"Краснодар"
|12
|8
|2
|2
|26
|24
|7
|17
|3
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24
|22
|13
|9
|4
|"Зенит"
|12
|6
|5
|1
|23
|24
|10
|14
|5
|"Балтика"
|12
|6
|5
|1
|23
|18
|6
|12
|6
|"Спартак"
|13
|6
|4
|3
|22
|21
|18
|3
|7
|"Рубин"
|12
|5
|3
|4
|18
|15
|18
|-3
|8
|"Динамо" М
|12
|4
|4
|4
|16
|20
|19
|1
|9
|"Ахмат"
|12
|4
|4
|4
|16
|16
|15
|1
|10
|"Ростов"
|13
|3
|6
|4
|15
|11
|14
|-3
|11
|"Крылья Советов"
|12
|3
|4
|5
|13
|17
|22
|-5
|12
|"Акрон"
|12
|2
|5
|5
|11
|14
|18
|-4
|13
|"Динамо" Мх
|13
|2
|5
|6
|11
|6
|16
|-10
|14
|"Оренбург"
|13
|1
|5
|7
|8
|14
|24
|-10
|15
|"Пари НН"
|12
|2
|0
|10
|6
|9
|23
|-14
|16
|"Сочи"
|12
|1
|2
|9
|5
|7
|28
|-21