"Ростов" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей

Подопечные Джонатана Альбы сыграли вничью с "Динамо" из Махачкалы

Футболист "Ростова" Роналдо © Эрик Романенко/ ТАСС

ТАСС, 25 октября. Футбольный клуб "Ростов" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" со счетом 1:1 в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Забитым мячом в составе "Ростова" отметился Роналдо (35-я минута). У гостей отличился Гамид Агаларов (79).

"Ростов" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей (2 победы и 6 ничьих). Команда располагается на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков. "Динамо" занимает 13-е место с 11 очками.

В следующем туре РПЛ "Ростов" примет тольяттинский "Акрон". "Динамо" дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Встречи пройдут 1 ноября.