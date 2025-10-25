ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
"Ростов" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей

Подопечные Джонатана Альбы сыграли вничью с "Динамо" из Махачкалы
15:25

Футболист "Ростова" Роналдо

© Эрик Романенко/ ТАСС

ТАСС, 25 октября. Футбольный клуб "Ростов" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" со счетом 1:1 в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Забитым мячом в составе "Ростова" отметился Роналдо (35-я минута). У гостей отличился Гамид Агаларов (79).

"Ростов" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до восьми матчей (2 победы и 6 ничьих). Команда располагается на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков. "Динамо" занимает 13-е место с 11 очками.

В следующем туре РПЛ "Ростов" примет тольяттинский "Акрон". "Динамо" дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Встречи пройдут 1 ноября.

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
1"Локомотив"1275026291613
2"Краснодар"128222624717
3ЦСКА127322422139
4"Зенит"1265123241014
5"Балтика"126512318612
6"Спартак"136432221183
7"Рубин"12534181518-3
8"Динамо" М124441620191
9"Ахмат"124441616151
10"Ростов"13364151114-3
11"Крылья Советов"12345131722-5
12"Акрон"12255111418-4
13"Динамо" Мх1325611616-10
14"Оренбург"1315781424-10
15"Пари НН"1220106923-14
16"Сочи"121295728-21

  

