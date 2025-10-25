Лучший бомбардир Кубка Гагарина - 2025 Ремпал вернулся в "Салават Юлаев"

Канадец покинул уфимскую команду по окончании прошлого сезона

Нападающий "Салавата Юлаева" Шелдон Ремпал © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

УФА, 25 октября. /ТАСС/. Канадский нападающий Шелдон Ремпал перешел в уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Сроки контракта не называются.

Ремпалу 30 лет, в 2024 году он подписал однолетний контракт с "Салаватом Юлаевым". Канадец стал лучшим бомбардиром плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, набрав 21 очко (8 шайб + 13 голевых передач).

8 июля Ремпал подписал однолетнее соглашение с "Вашингтоном", но провел лишь четыре матча за его фарм-клуб "Херши", в которых отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. В нынешнем месяце игрок дважды был выставлен на драфт отказов: 3 октября - для перевода в фарм-клуб, 23 октября - с целью расторжения контракта. 24 октября стало известно, что Ремпал покинул "Вашингтон".