Прощание с двукратным чемпионом СССР Шустиковым пройдет в Москве

Оно состоится 28 октября

Виктор Шустиков, 1987 год © Игорь Уткин/ ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 25 октября. /ТАСС/. Прощание с двукратным чемпионом СССР в составе московского "Торпедо" и серебряным призером чемпионата Европы 1964 года Виктором Шустиковым пройдет 28 октября в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. Об этом ТАСС сообщили в клубе.

Шустиков умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

"Прощание с Шустиковым состоится во вторник в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове с 11-12 часов, похороны пройдут на Востряковском кладбище", - сообщили в клубе.

Вместе с "Торпедо" Шустиков стал чемпионом СССР (1960, 1965), трехкратным обладателем Кубка СССР (1960, 1968, 1972). Ему принадлежит рекорд по количеству матчей за "Торпедо" (427). За "Торпедо" Шустиков выступал на протяжении всей игровой карьеры - с 1958 по 1972 год, с 1968 года был капитаном команды.

В составе сборной СССР он провел 10 матчей, принимал участие в чемпионате Европы 1964 года, на котором советская сборная заняла второе место. В 1997 году Шустиков был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. После завершения карьеры работал в тренерском штабе "Торпедо" и футбольного клуба "Москва".