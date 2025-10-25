ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
"Ак Барс" одержал девятую победу подряд в КХЛ, обыграв "Адмирал"

Встреча завершилась со счетом 5:3
16:22

Игроки "Ак Барса"

© Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Илья Сафонов (3-я, 53-я минуты), Митчелл Миллер (18) и Александр Хмелевский (24, 27). У проигравших отличились Никита Тертышный (11), Дмитрий Завгородний (24) и Степан Старков (37).

"Ак Барс" в регулярных чемпионатах КХЛ выиграл у "Адмирала" 12 домашних матчей подряд.

Казанская команда продлила серию побед в текущем сезоне КХЛ до девяти матчей и располагается на 2-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 19 матчах. "Адмирал" потерпел третье поражение подряд. Команда занимает 10-е место на Востоке, в ее активе 15 очков в 15 играх.

27 октября "Ак Барс" повторно сыграет с "Адмиралом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Локомотив"191011110558-3826
2"Северсталь"181011000653-3924
3"Торпедо"21830110856-5824
4"Шанхай Дрэгонс"17720410350-4723
5"Динамо" Мн18712120554-4123
6"Спартак"18603120656-6021
7"Динамо" М17415100651-4621
8ЦСКА18900200751-5120
9СКА18610130753-5018
10"Лада"194011101236-7312
11"Сочи"162020201032-5410
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"191121110377-5330
2"Ак Барс"191201100555-4827
3"Автомобилист"20921020659-4626
4"Авангард"18921010566-5025
5"Трактор"20621220759-6622
6"Нефтехимик"20721100956-6321
7"Барыс"19511320750-5419
8"Амур"17700300736-4017
9"Сибирь"18106110938-5316
10"Адмирал"15411300639-4315
11"Салават Юлаев"185101101042-5414

  

КХЛ