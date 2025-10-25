"Ак Барс" одержал девятую победу подряд в КХЛ, обыграв "Адмирал"

Встреча завершилась со счетом 5:3

Игроки "Ак Барса" © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Илья Сафонов (3-я, 53-я минуты), Митчелл Миллер (18) и Александр Хмелевский (24, 27). У проигравших отличились Никита Тертышный (11), Дмитрий Завгородний (24) и Степан Старков (37).

"Ак Барс" в регулярных чемпионатах КХЛ выиграл у "Адмирала" 12 домашних матчей подряд.

Казанская команда продлила серию побед в текущем сезоне КХЛ до девяти матчей и располагается на 2-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 19 матчах. "Адмирал" потерпел третье поражение подряд. Команда занимает 10-е место на Востоке, в ее активе 15 очков в 15 играх.

27 октября "Ак Барс" повторно сыграет с "Адмиралом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Локомотив" 19 10 1 1 1 1 0 5 58-38 26 2 "Северсталь" 18 10 1 1 0 0 0 6 53-39 24 3 "Торпедо" 21 8 3 0 1 1 0 8 56-58 24 4 "Шанхай Дрэгонс" 17 7 2 0 4 1 0 3 50-47 23 5 "Динамо" Мн 18 7 1 2 1 2 0 5 54-41 23 6 "Спартак" 18 6 0 3 1 2 0 6 56-60 21 7 "Динамо" М 17 4 1 5 1 0 0 6 51-46 21 8 ЦСКА 18 9 0 0 2 0 0 7 51-51 20 9 СКА 18 6 1 0 1 3 0 7 53-50 18 10 "Лада" 19 4 0 1 1 1 0 12 36-73 12 11 "Сочи" 16 2 0 2 0 2 0 10 32-54 10