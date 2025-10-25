"Ак Барс" одержал девятую победу подряд в КХЛ, обыграв "Адмирал"
КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" одержал победу над владивостокским "Адмиралом" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Илья Сафонов (3-я, 53-я минуты), Митчелл Миллер (18) и Александр Хмелевский (24, 27). У проигравших отличились Никита Тертышный (11), Дмитрий Завгородний (24) и Степан Старков (37).
"Ак Барс" в регулярных чемпионатах КХЛ выиграл у "Адмирала" 12 домашних матчей подряд.
Казанская команда продлила серию побед в текущем сезоне КХЛ до девяти матчей и располагается на 2-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 19 матчах. "Адмирал" потерпел третье поражение подряд. Команда занимает 10-е место на Востоке, в ее активе 15 очков в 15 играх.
27 октября "Ак Барс" повторно сыграет с "Адмиралом".
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Локомотив"
|19
|10
|1
|1
|1
|1
|0
|5
|58-38
|26
|2
|"Северсталь"
|18
|10
|1
|1
|0
|0
|0
|6
|53-39
|24
|3
|"Торпедо"
|21
|8
|3
|0
|1
|1
|0
|8
|56-58
|24
|4
|"Шанхай Дрэгонс"
|17
|7
|2
|0
|4
|1
|0
|3
|50-47
|23
|5
|"Динамо" Мн
|18
|7
|1
|2
|1
|2
|0
|5
|54-41
|23
|6
|"Спартак"
|18
|6
|0
|3
|1
|2
|0
|6
|56-60
|21
|7
|"Динамо" М
|17
|4
|1
|5
|1
|0
|0
|6
|51-46
|21
|8
|ЦСКА
|18
|9
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|51-51
|20
|9
|СКА
|18
|6
|1
|0
|1
|3
|0
|7
|53-50
|18
|10
|"Лада"
|19
|4
|0
|1
|1
|1
|0
|12
|36-73
|12
|11
|"Сочи"
|16
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|10
|32-54
|10
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|19
|11
|2
|1
|1
|1
|0
|3
|77-53
|30
|2
|"Ак Барс"
|19
|12
|0
|1
|1
|0
|0
|5
|55-48
|27
|3
|"Автомобилист"
|20
|9
|2
|1
|0
|2
|0
|6
|59-46
|26
|4
|"Авангард"
|18
|9
|2
|1
|0
|1
|0
|5
|66-50
|25
|5
|"Трактор"
|20
|6
|2
|1
|2
|2
|0
|7
|59-66
|22
|6
|"Нефтехимик"
|20
|7
|2
|1
|1
|0
|0
|9
|56-63
|21
|7
|"Барыс"
|19
|5
|1
|1
|3
|2
|0
|7
|50-54
|19
|8
|"Амур"
|17
|7
|0
|0
|3
|0
|0
|7
|36-40
|17
|9
|"Сибирь"
|18
|1
|0
|6
|1
|1
|0
|9
|38-53
|16
|10
|"Адмирал"
|15
|4
|1
|1
|3
|0
|0
|6
|39-43
|15
|11
|"Салават Юлаев"
|18
|5
|1
|0
|1
|1
|0
|10
|42-54
|14