Участник самого долгого теннисного матча в истории Маю завершит карьеру

На "Мастерсе" в Париже француз сыграет с болгарином Григором Димитровым

Редакция сайта ТАСС

Николя Маю © Matt McNulty/ Getty Images

ТАСС, 25 октября. Пятикратный чемпион турниров Большого шлема в парном разряде французский теннисист Николя Маю завершит карьеру после турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Париже.

Маю сыграет в парном разряде с болгарином Григором Димитровым.

Маю 43 года, за карьеру он выиграл 41 титул ATP (4 из которых в одиночном разряде). В парном рейтинге он был первой ракеткой мира, в парном разряде пять раз побеждал на турнирах Большого шлема, дважды выигрывал Итоговый турнир ATP.

Маю участвовал в самом длительном матче в истории мужского тенниса. В 2010 году его матч первого круга турнира Большого шлема с американцем Джоном Изнером шел 11 часов 5 минут игрового времени. Маю проиграл со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (9:7), 6:7 (3:7), 68:70.