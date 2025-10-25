Леонтьева и Горелкин рассказали, что изменили подход к тренировкам

Дуэт после ритм-танца занимает первое место на этапе Гран-при России в Магнитогорске

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин © Петр Ковалев/ ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 25 октября. /ТАСС/. Танцевальный дуэт Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина изменил свое отношение к тренировочному процессу, фигуристы стали больше работать над выносливостью и осознанностью процесса. Об этом они рассказали журналистам после выступления с ритм-танцем на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

Перед произвольным танцем спортсмены идут на первом месте.

"Мы довольны, это хорошее начало, чтобы мы дальше могли развиваться и показывать результат еще лучше. Мы довольны друг другом и своим катанием. Мы работали над физикой и выносливостью, старались к тренировкам более осознанно подходить - по-взрослому и очень ответственно к каждой", - рассказала Леонтьева.

Горелкин отметил, что дуэту удалось получить удовольствие от выступления: "Мы получили кайф от выступления и удовольствие от публики - было по-настоящему круто".

С произвольным танцем дуэты выступят 26 октября.