Фигуристы Шичина и Дрозд рады вернуться в строй после перерыва

Ранее партнерша перенесла операцию

Павел Дрозд и Елизавета Шичина © Софья Сандурская/ ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 25 октября. /ТАСС/. Фигуристы Елизавета Шичина и Павел Дрозд, выступающие в танцах на льду, рады вернуться в строй после перерыва, связанного с восстановлением партнерши. Об этом они рассказали после выступления с ритм-танцем на первом этапе серии Гран-при России в Магнитогорске.

Шичина и Дрозд занимают перед произвольным танцем третье место. Ранее ТАСС сообщал, что партнерша перенесла операцию. 10 октября дуэт стал третьим на чемпионате Москвы.

"Мы достаточно ладненько сегодня ехали, было приятно катать. К сожалению, пропустили какую-то часть, восстановление заняло много времени, мы рады вернуться в строй. Мотивация невероятная, гигантская. Мы хотим показывать уровень, на котором мы не катались", - сказала Шичина.

"Все препятствия прошлого сезона нас укрепили, - отметил Дрозд. - Мы старались не думать о месте, а выйти и зацепить зал. Нам важно, чтобы люди, которые остались на танцы - последний вид, - получили удовольствие. И они реагировали очень позитивно, спасибо большое".

Произвольный танец дуэты представят 26 октября.