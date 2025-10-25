В Москве прошло гимнастическое шоу Хоркиной "Спортрота"

Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Гимнастическое шоу двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной "Спортрота" прошло на "ВТБ-Арене" в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Шоу было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, во время мероприятия рассказывалось об участии в ней спортсменов. Представление состоит из 16 номеров, по сюжету молодые солдаты-спортсмены, участвовавшие в войне, при помощи машины времени попадают на парад Победы 2025 года. В финальном номере рассказывается история Виктора Чукарина, который прошел 17 концлагерей, а после войны выиграл семь золотых олимпийских медалей. Помимо Хоркиной, в шоу приняли участие олимпийские чемпионы Давид Белявский, Артур Далалоян, Елена Замолодчикова и другие.

"Как вы знаете, мы в этом году празднуем 80-летие Победы, поэтому мы решили со всей командой смело рассказать, еще раз напомнить о наших героях, солдатах, офицерах. Когда мы стали поднимать архивы, увидели очень много недосказанного про наших коллег-спортсменов, которые внесли огромный вклад", - сказала Хоркина журналистам.

Белявский рассказал журналистам, что хотел отдать дань памяти ветеранам. "Конечно, хочется прикоснуться к этой теме и отдать дань нашим ветеранам, которые прошли это все. Я участвую в трех номерах, один из них про Виктора Чукарина, советского гимнаста, который прошел множество концлагерей, вернулся и стал олимпийским чемпионом", - отметил Белявский.