ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, обыграв "Крылья Советов"
Редакция сайта ТАСС
17:56
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:0 в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве.
Мяч на 71-й минуте забил Матвей Лукин.
ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков. На одно очко от армейцев отстают московский "Локомотив" и "Краснодар", которые свои матчи 13-го тура проведут в воскресенье. "Крылья Советов" занимают 11-е место, в активе команды 13 очков.
В следующем туре ЦСКА 31 октября примет "Пари Нижний Новгород", "Крылья Советов" 1 ноября на выезде сыграют с махачкалинским "Динамо".
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
|1
|ЦСКА
|13
|8
|3
|2
|27
|23
|13
|10
|2
|"Локомотив"
|12
|7
|5
|0
|26
|29
|16
|13
|3
|"Краснодар"
|12
|8
|2
|2
|26
|24
|7
|17
|4
|"Зенит"
|12
|6
|5
|1
|23
|24
|10
|14
|5
|"Балтика"
|12
|6
|5
|1
|23
|18
|6
|12
|6
|"Спартак"
|13
|6
|4
|3
|22
|21
|18
|3
|7
|"Рубин"
|12
|5
|3
|4
|18
|15
|18
|-3
|8
|"Динамо" М
|12
|4
|4
|4
|16
|20
|19
|1
|9
|"Ахмат"
|12
|4
|4
|4
|16
|16
|15
|1
|10
|"Ростов"
|13
|3
|6
|4
|15
|11
|14
|-3
|11
|"Крылья Советов"
|13
|3
|4
|6
|13
|17
|23
|-6
|12
|"Акрон"
|12
|2
|5
|5
|11
|14
|18
|-4
|13
|"Динамо" Мх
|13
|2
|5
|6
|11
|6
|16
|-10
|14
|"Оренбург"
|13
|1
|5
|7
|8
|14
|24
|-10
|15
|"Пари НН"
|12
|2
|0
|10
|6
|9
|23
|-14
|16
|"Сочи"
|12
|1
|2
|9
|5
|7
|28
|-21