ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, обыграв "Крылья Советов"

Встреча завершилась со счетом 1:0

Редакция сайта ТАСС

Полузащитники ЦСКА Энрике Кармо и Матвей Кисляк © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:0 в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве.

Мяч на 71-й минуте забил Матвей Лукин.

ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков. На одно очко от армейцев отстают московский "Локомотив" и "Краснодар", которые свои матчи 13-го тура проведут в воскресенье. "Крылья Советов" занимают 11-е место, в активе команды 13 очков.

В следующем туре ЦСКА 31 октября примет "Пари Нижний Новгород", "Крылья Советов" 1 ноября на выезде сыграют с махачкалинским "Динамо".