ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Динамика ключевой ставки Центробанка
Взрыв в Копейске
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортФутбол в России

ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, обыграв "Крылья Советов"

Встреча завершилась со счетом 1:0
Редакция сайта ТАСС
17:56

Полузащитники ЦСКА Энрике Кармо и Матвей Кисляк

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:0 в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве.

Мяч на 71-й минуте забил Матвей Лукин.

ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков. На одно очко от армейцев отстают московский "Локомотив" и "Краснодар", которые свои матчи 13-го тура проведут в воскресенье. "Крылья Советов" занимают 11-е место, в активе команды 13 очков.

В следующем туре ЦСКА 31 октября примет "Пари Нижний Новгород", "Крылья Советов" 1 ноября на выезде сыграют с махачкалинским "Динамо".

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
1ЦСКА1383227231310
2"Локомотив"1275026291613
3"Краснодар"128222624717
4"Зенит"1265123241014
5"Балтика"126512318612
6"Спартак"136432221183
7"Рубин"12534181518-3
8"Динамо" М124441620191
9"Ахмат"124441616151
10"Ростов"13364151114-3
11"Крылья Советов"13346131723-6
12"Акрон"12255111418-4
13"Динамо" Мх1325611616-10
14"Оренбург"1315781424-10
15"Пари НН"1220106923-14
16"Сочи"121295728-21

  

Российский футбол