"Монако" обыграл "Тулузу". Головин впервые с августа попал в стартовый состав

Встреча завершилась со счетом 1:0

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Монако" Александр Головин © Clive Mason/ Getty Images

ПАРИЖ, 25 октября. /ТАСС/. "Монако" со счетом 1:0 победил "Тулузу" в домашнем матче девятого тура чемпионата Франции по футболу.

Единственный гол на 3-й минуте забил Мохаммед Салису.

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин провел на поле 76 минут. В предыдущий раз футболист выходил в стартовом составе команды 31 августа в домашней игре чемпионата Франции против "Страсбура" (3:2). Весь сентябрь Головин пропустил из-за травмы, на поле он вернулся 22 октября, выйдя на замену во втором тайме домашней встречи общего этапа Лиги чемпионов с английским "Тоттенхэмом" (0:0). В пяти играх нынешнего сезона на счету полузащитника нет результативных действий.

"Монако" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 17 очками. "Тулуза" располагается на 8-й позиции, набрав 13 очков. В следующем туре "Монако" 29 октября сыграет в гостях против "Нанта", "Тулуза" в тот же день примет "Ренн".