Челестини считает, что Акинфеев может отметить 40 лет игры за ЦСКА

Голкипер находится в системе красно-синих 35 лет

Редакция сайта ТАСС

Игорь Акинфеев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев вполне может еще на протяжении пяти лет выступать за красно-синих. Такое мнение журналистам высказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

В субботу ЦСКА дома обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0 во встрече 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА посвятил матч Акинфееву, который находится в системе красно-синих 35 лет. 39-летний голкипер провел игру в запасе, так как не полностью готов после травмы голеностопа.

"Ситуация в концовке матча с "Крыльями Советов" была не самой благоприятной для нас, конечно, я нервничал, - сказал Челестини. - Безусловно, я хотел бы выпустить Игоря Акинфеева в этот значимый для него и ЦСКА день, но у него пока повреждение. Я не думал о том, чтобы выпустить его на поле под аплодисменты. Но мне кажется, что у него еще много лет футбольной карьеры. Вполне возможно, что мы сможем отметить его 40 лет игры за ЦСКА".

Акинфееву 39 лет, он является воспитанником ЦСКА и выступает за команду всю карьеру. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, после мирового первенства 2018 года он завершил карьеру в национальной команде.