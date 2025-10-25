Волков победил Алмейду на турнире UFC в Абу-Даби

Россиянин одержал победу раздельным решением судей

Редакция сайта ТАСС

Жаилтон Алмейда и Александр Волков © REUTERS/ Rula Rouhana

ДУБАЙ, 25 октября. /ТАСС/. Россиянин Александр Волков одержал победу над бразильцем Жаилтоном Алмейдой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелой весовой категории. Турнир UFC 321 проходит в Абу-Даби.

Поединок завершился победой российского бойца раздельным решением судей.

На счету 37-летнего Волкова теперь 39 побед и 11 поражений в смешанных единоборствах (MMA). Он занимает второе место в рейтинге тяжелого веса UFC.

В активе 34-летнего Алмейды 22 победы и 4 поражения в MMA, бразилец располагается на пятой строчке рейтинга организации в тяжелой весовой категории. Для него это 2-е поражение в 10 поединках в UFC. Впервые он проиграл в марте 2024 года американцу Кёртису Блейдсу.

Ранее на турнире UFC 321 россияне одержали две победы: Икрам Алискеров победил Пак Чун Ёна единогласным решением судей, Азамат Мурзаканов в первом раунде нокаутировал серба Александра Ракича.