Роналду первым из футболистов достиг отметки в 950 голов за карьеру

Португальский форвард "Аль-Насра" отличился в игре чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Хазмом"

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду © Abdullah Ahmed/ Getty Images

ТАСС, 25 октября. Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, первым среди футболистов достиг отметки в 950 голов за карьеру.

Роналду отличился в гостевом матче шестого тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Хазма". Счет после его гола стал 2:0 в пользу "Аль-Насра".

Ближайшим преследователем Роналду является Лионель Месси. На счету аргентинского нападающего американского "Интер Майами" 891 забитый мяч.

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В "Аль-Наср" футболист перешел в декабре 2022 года, по ходу карьеры игрок также выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал".