Чемпионский бой UFC между Аспиналлом и Ганом признали несостоявшимся

В первом раунде Ган нанес тычок в глаз Аспиналлу

Редакция сайта ТАСС

Том Аспиналл © Ben Roberts Photo/ Getty Images

ДУБАЙ, 25 октября. /ТАСС/. Бой между британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилом Ганом за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелой весовой категории признан несостоявшимся. Турнир UFC 321 прошел в Абу-Даби.

В первом раунде Ган нанес тычок в глаз Аспиналлу. Через несколько минут было принято решение не продолжать поединок.

Аспиналлу 32 года, на его счету 15 побед и 3 поражения в смешанных единоборствах (MMA). Британец провел первую защиту титула. Он стал обладателем чемпионского пояса в июне, когда стало известно о решении бывшего чемпиона UFC в тяжелой весовой категории американца Джона Джонса завершить карьеру. В июле 2024 года Аспиналл победил американца Кёртиса Блейдса в бою за временный пояс чемпиона.

Гану 35 лет, в его активе 13 побед и 2 поражения в MMA. Он проводил третий поединок за звание чемпиона UFC в тяжелом весе. В августе 2022 года француз уступил камерунцу Франсису Нганну единогласным решением судей, в марте 2023-го - Джонсу удушающим приемом в первом раунде.

В другом бою представительница США Маккензи Дерн завоевала чемпионский титул в минимальном весе, победив единогласным решением судей Вирну Жандиробу из Бразилии.