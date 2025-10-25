"Ливерпуль" потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Англии

В девятом туре команда проиграла "Брентфорду" со счетом 2:3

ЛОНДОН, 26 октября. /ТАСС/. "Ливерпуль" со счетом 2:3 проиграл "Брентфорду" в гостевом матче девятого тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Данго Уаттара (5-я минута), Кевин Шейд (45) и Игор Тьяго (60, пенальти). У проигравших отличились Милош Керкез (45+5) и Мохаммед Салах (89).

Для "Ливерпуля", который является действующим чемпионом Англии, это четвертое поражение в турнире подряд. До этого команда в гостях проиграла "Кристал Пэлас" (1:2) и "Челси" (1:2), а также на своем поле оказалась слабее "Манчестер Юнайтед" (1:2).

"Ливерпуль" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 15 очками, "Брентфорд" располагается на 10-й позиции, набрав 13 очков. В следующем туре "Ливерпуль" 1 ноября примет "Астон Виллу", "Брентфорд" в тот же день сыграет в гостях против "Кристал Пэлас".