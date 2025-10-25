Россиянка Бурлакова стала серебряным призером ЧМ по велотреку в гите

Победительницей соревнований стала представительница Нидерландов Хетти ван де Вау

© Marcelo Hernandez/ Getty Images

ТАСС, 26 октября. Россиянка Яна Бурлакова завоевала серебряную медаль чемпионата мира по велотреку в гите. Турнир проходит в Чили.

Победительницей соревнований стала представительница Нидерландов Хетти ван де Вау, тройку лидеров замкнула Эллесс Эндрюс из Австралии.

Для российских спортсменов это вторая награда на проходящем турнире. 25 октября Бурлакова уступила соотечественнице Алине Лысенко в борьбе за бронзовую медаль в спринте.

Бурлаковой 25 лет, она является чемпионкой мира 2024 года в гите. Также в ее активе победа на чемпионате Европы - 2025 в спринте. Россиянка выигрывала серебро и бронзу мирового первенства 2021 года, на европейском первенстве - 2021 она завоевала три бронзовые награды.

Чемпионат мира проходит в Чили и завершится 26 октября. Всего на турнире будут разыграны 22 комплекта наград. На главный старт сезона заявились более 1 тыс. велогонщиков. В их числе пятеро россиян: Валерия Валгонен, Никита Кирильцев, Екатерина Евланова, Бурлакова и Лысенко. Российские спортсмены из-за санкций выступают в нейтральном статусе и только в личных гонках.