"Колорадо" проиграл "Бостону" в матче НХЛ, у Ничушкина результативный пас

"Бостон" одержал победу со счетом 3:2

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин © Matthew Stockman/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. "Колорадо" со счетом 2:3 уступил "Бостону" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей голы забили Виктор Арвидссон (15-я минута), Майки Эйссимонт (15) и Морган Гики (40). В составе проигравшей команды дубль оформил Арттури Лехконен (5, 60).

Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин сделал результативный пас. На его счету теперь 4 гола и 2 передачи в 9 матчах регулярного чемпионата.

"Колорадо" возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона с 13 очками по итогам 9 матчей. "Бостон" располагается на 5-й позиции в Атлантическом дивизионе, набрав 8 очков в 10 играх. В следующем матче "Колорадо" 26 октября в гостях сыграет с "Нью-Джерси", "Бостон" в ночь на 28 октября по московскому времени проведет выездную встречу с "Оттавой".