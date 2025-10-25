Норрис выиграл квалификацию Гран-при Мексики

Второе место занял Шарль Леклер, третье - Льюис Хэмилтон

Редакция сайта ТАСС

Болид Ландо Норриса © Clive Rose/ Getty Images

МЕХИКО, 26 октября. /ТАСС/. Пилот "Макларена" британец Ландо Норрис стал победителем квалификации 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Мексики. Соревнования проходят на автодроме имени братьев Родригес.

Второе место занял монегаск Шарль Леклер из "Феррари". Тройку лидеров замкнул его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон.

Гонка пройдет 26 октября. Ее начало запланировано на 23:00 мск.