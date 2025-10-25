Кучеров достиг отметки в 1 тыс. очков в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий "Тампы" отметился результативной передачей в домашней игре против "Анахайма"

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров преодолел отметку в 1 тыс. набранных очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кучеров отметился результативной передачей в домашней игре против "Анахайма". Теперь на его счету 359 голов и 641 ассист в 809 встречах. Подобное достижение из россиян ранее покорялось капитану "Вашингтона" Александру Овечкину (1 628), нападающему "Питтсбурга" Евгению Малкину (1 356), а также завершившим карьеру Сергею Федорову (1 179), Александру Могильному (1 032) и Алексею Ковалеву (1 029).

В списке лучших бомбардиров "Тампы" в регулярных чемпионатах Кучеров занимает второе место. Он уступает только форварду Стивену Стэмкосу (1 137). Канадец, дважды выигравший в составе клуба Кубок Стэнли, покинул команду летом 2024 года. В результате обмена он перешел в "Нэшвилл".

Кучерову 32 года, он выступает за "Тампу" с 2013 года. В составе команды нападающий дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). В 2019 году Кучеров получил "Харт трофи" - приз самому ценному игроку регулярного чемпионата. Россиянин трижды становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ (2019, 2024, 2025).