Овечкин достиг отметки в 1 500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

Эту планку российский нападающий "Вашингтона" покорил в домашней игре с "Оттавой"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин преодолел отметку в 1 500 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Эту планку Овечкин покорил в домашней игре с "Оттавой", единолично заняв 24-е место по данному показателю. Россиянин обошел в рейтинге обладателя Кубка Стэнли 1999 года в составе "Далласа" и экс-форварда сборной США Майка Модано.

На 23-й позиции располагается канадский защитник "Колорадо" Брент Бёрнс (1 506). Рекордсменом является его соотечественник Патрик Марло (1 779). Большую часть карьеры нападающий провел в "Сан-Хосе", также выступал за "Торонто" и "Питтсбург".

Овечкин стал восьмым игроком, который провел 1 500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за одну команду. До этого подобное удавалось канадцам Горди Хоу (1 687, "Детройт"), Патрику Марло (1 607, "Сан-Хосе"), Алексу Дельвеккьо (1 550, "Детройт"), Шейну Доану (1 540, "Аризона"), Рэймонду Бурку (1 518, "Бостон"), Стиву Айзерману (1 514, "Детройт"), а также шведу Никласу Лидстрёму (1 564, "Детройт").