Паллистер превзошла рекорд мира Ледеки на дистанции 800 м вольным стилем

Она преодолела дистанцию за 7 минут и 54 секунды

ОТТАВА, 26 октября. /ТАСС/. Австралийка Лани Паллистер установила мировой рекорд на дистанции 800 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Торонто.

Она преодолела дистанцию за 7 минут и 54 секунды. Прежней обладательницей мирового рекорда была самая титулованная пловчиха в истории американка Кэти Ледеки. На этапе Кубка мира в ноябре 2022 года в США она показала результат 7 минут и 57,42 секунды.

Паллистер 23 года. В 2024 году она стала олимпийской чемпионкой в эстафете 4x200 м вольным стилем. Также австралийка является семикратный чемпионкой мира, пять золотых медалей спортсменка завоевала на мировых первенствах на короткой воде.