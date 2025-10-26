Демидов забросил победную шайбу в матче НХЛ с "Ванкувером"

Нападающий "Монреаля" также записал на свой счет два результативных паса

Иван Демидов (слева) © Codie McLachlan/ Getty Images

ОТТАВА, 26 октября. /ТАСС/. "Монреаль" со счетом 4:3 одержал победу над "Ванкувером" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Монреаля" шайбы забросили Ник Сузуки (36-я минута), Юрай Слафковски (42), Майк Мэтисон (49) и Иван Демидов (52). У "Ванкувера" отличились Элиас Петтерссон (5), Джейк Дебраск (27) и Конор Гарланд (57).

Демидов также записал на свой счет два результативных паса. Всего на счету российского нападающего 9 очков (2 гола + 7 передач) в 10 играх нынешнего сезона, который является для него первым полноценным в НХЛ.

"Монреаль" возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона, набрав 14 очков в 10 матчах. "Ванкувер" идет 6-м в Тихоокеанском дивизионе с 8 очками после 9 игр. В следующем матче "Монреаль" в ночь на 29 октября по московскому времени сыграет в гостях против "Сиэтла". "Ванкувер" 27 октября примет "Эдмонтон".