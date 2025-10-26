Бобровский провел 50-й матч "на ноль" в НХЛ

Российский голкипер "Флориды" достиг этой отметки в домашнем матче регулярного чемпионата против "Вегаса"

Сергей Бобровский и Брэд Маршанд © Megan Briggs/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский провел 50-й матч "на ноль" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин достиг этой отметки в домашнем матче регулярного чемпионата против "Вегаса" (3:0). Рекордсменом по числу сухих матчей в НХЛ среди россиян является Евгений Набоков (59).

Бобровскому 37 лет, он выступает за "Флориду" с 2019 года. В составе команде он выиграл Кубок Стэнли в 2024 и 2025 годах. Вместе со сборной России вратарь стал чемпионом мира 2014 года, а также серебряным (2015) и бронзовым (2016) призером мирового первенства.