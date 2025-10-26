Четверо россиян набрали очки в матче НХЛ между "Коламбусом" и "Питтсбургом"

Результативными действиями отметились игроки "Коламбуса" Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и Кирилл Марченко, а также хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин

Дмитрий Воронков © AP Photo/ Matt Freed

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. "Коламбус" в гостях со счетом 5:4 после серии буллитов обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Чарли Койл (16-я минута), Дмитрий Воронков (38, 45), Егор Чинахов (42). У "Питтсбурга" отличились Райан Ши (1), Энтони Манта (19), Крис Летанг (55), Брайан Раст (57). Голевой передачей в составе "Коламбуса" отметился нападающий Кирилл Марченко, форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин дважды ассистировал партнерам. Марченко забросил победную шайбу в серии буллитов, Малкин не сумел реализовать свою попытку. Защитник "Коламбуса" Иван Проворов не набрал очков в матче.

"Коламбус" занимает седьмое место в Столичном дивизионе, команда набрала 8 очков после восьми матчей. "Питтсбург", также выступающий в Столичном дивизионе, идет на втором месте с 13 очками после девяти встреч. В следующем матче "Коламбус" на выезде сыграет с "Баффало" в ночь на 29 октября по московскому времени, "Питтсбург" в ночь на 28 октября примет "Сент-Луис".

В других матчах игрового дня "Торонто" дома переиграл "Баффало" (4:3 ОТ), "Юта" на выезде победила "Миннесоту" (6:2), защитник "Юты" Михаил Сергачев отдал две голевые передачи, одним ассистом отметился форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов. "Детройт" дома переиграл "Сент-Луис" (6:4), в составе гостей одну шайбу забросил нападающий Павел Бучневич. "Даллас" одержал домашнюю победу над "Каролиной" (3:2), "Лос-Анджелес" в гостях уступил "Нэшвиллу" (4:5 после буллитов), у проигравшей команды один голевой пас отдал форвард Андрей Кузьменко.